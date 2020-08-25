Первый поддержал белорусов: Лукашенко уволил посла Словакии

Президент Белоруси Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который первый среди белорусских дипломатов поддержал протесты в стране.

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Как сообщает "Белта", соответствующий указ подписал лично глава государства 24 августа.

Напомним, в своем видеообращении от 16 августа Лещеня подчеркнул, что, по его мнению, поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию в Беларуси "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы.

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Новости "Сегодня" писали, что в Беларуси продолжаются задержания оппозиционеров.

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Кроме того, в Беларуси 24 августа начались расправы над организаторами и участниками протестов, которые накануне собрали около 200 тысяч людей. Уже с утра задержали и сразу назначили суд над ним сопредседателя стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. А председатель стачкома "Гроднопромстроя" заявила об угрозах от неизвестных в ее адрес.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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