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Лукашенко заявил, что перенес коронавирус "на ногах"

28 июля, 17:46

Президент Беларуси уверяет, что переболел COVID-19 и даже не заметил

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявлял о победе над коронавирусом в стране, сам перенес инфекцию. Об этом он рассказал во время посещения воинской части, где встречался с силовиками.

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"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", – цитирует Лукашенко издание БЕЛТА.

Глава Беларуси отметил, что результаты его теста подтверждают его же слова о том, что "97% населения страны переносят эту заразу бессимптомно".

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"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", – заявил президент Беларуси.

Видео:Дмитрий Смирнов/Telegram

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время отрицал опасность коронавирусной эпидемии, а в мае текущего годаназвал показатель смертности от COVID-19 в его стране лучшим в мире.

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Беларусь коронавирус Александр Лукашенко

Источник: БЕЛТА

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