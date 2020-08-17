Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ, передает "Белта".
Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.
"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями.
"Но не под давлением и не через улицу", – заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что речь Лукашенко перед работниками МЗКТ перебивали крики недовольных: "Позор! Уходи!"
Как известно, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Лукашенко. Ни один из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.
После того, как силовики стали жестко подавлять народные протесты, митингующих решили поддержать работники крупнейших заводов, а также журналисты государственных каналов.
Среди требований: прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на фоне продолжающихся протестов в стране заявила, что готова стать национальным лидером.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк