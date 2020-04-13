Лукашенко заявил, что в Беларуси "никто от коронавируса" не умрет

Лукашенко подчеркнул, что коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал коронавирус психозом, заявил, что из-за истерии вокруг COVID-19 люди перестают бороться за свою жизнь.

"Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь", -цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент Беларуси признал, что "люди бояться".

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"Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, - подчеркнул Александр Лукашенко. – Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус".

Лукашенко подчеркнул, что коронавирус – это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни.

"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал… Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", – сказал Лукашенко.

Ранее новости "Сегодня" писали, что на Лукашенко из-за коронавируса подали заявление в милицию.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси подтверждено 2 919 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек.

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