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Люстрация по-боливийски: мэра города облили краской и остригли

11 ноября, 04:26

Патрисию Арсе обвинили в убийстве двоих оппозиционеров и попытке сорвать протесты

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В Боливии, где ранее в этом году был обнаружен неизвестный смертельный вирус, протестующие напали на мэра города Вито – Патрисию Арсе протащили по улице, облили красной краской и насильно постригли.

Женщину обвиняют в убийстве двух оппозиционеров и попытке сорвать антиправительственные протесты. Ее поймали возле ратуши, а после попытки сбежать – поставили на колени, облили краской и дали на подпись заявление об отставке, снимая весь процесс боливийской "люстрации" на видео.

Протестующие издевались над Арсе несколько часов – только тогда полицейским удалось отбить чиновницу. Сама она все обвинения в свой адрес отрицает.

"Правда на моей стороне, и я не боюсь ее говорить. Я в свободной стране, и вы не заставите меня замолчать. Если хотите – убейте меня. Готова отдать жизнь за изменения в стране", – заявляет градоначальница Вито.

Напомним, на прошлой неделе боливийский президент Эво Моралес едва не погиб в авиакатастрофе – пролетая над Андами, у его вертолета произошла поломка, и он был вынужден совершить вынужденную посадку.

Мы также писали об акции протеста студентов и преподавателей Общественного университета Эль-Альто в Боливии, которые требовали от властей изменить закон о финансировании высших учебных заведений, чтобы вуз мог получать больше средств.

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Боливия чиновники чиновница южная америка люстрация

Источник: Сегодня

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