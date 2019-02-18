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Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента

Сегодня, 10:04

Это была первая международная делегации, которая прибыла в Венесуэлу по приглашению Гуайдо

Фото: AFP
Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a65/d10/5c6a65d109b54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a65/d10/5c6a65d109b54.jpg Другие страны Это была первая международная делегации, которая прибыла в Венесуэлу по приглашению Гуайдо

Делегацию депутатов Европарламента по приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро не пустили в страну. Об этом в Twitter сообщил представитель Европарламента Гонсалес Понс.

"Наши паспорта изъяли. Нас выдворяют из страны. Плохие манеры и единственное объяснение – Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", – написал Понс.

В МИД Венесуэлы, в свою очередь, заявили, что европейские политики планировали заговор в стране.

Как отмечается, это была первая международная делегации, которая прибыла в Венесуэлу по приглашению и.о. президента Хуаном Гуайдо.

Как сообщалось, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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