Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы

Фото: AFP

Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/737/ce3/5c5737ce3af61.jpg 2019-02-03T20:43:00+02:00 Другие страны По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого вслед за Россией поддержала Северная Корея, предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война. Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу, передает DW.

"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", – отметил Мадуро.

По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", – добавил он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

Также напомним, что Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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