Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле
По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого вслед за Россией поддержала Северная Корея, предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война. Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу, передает DW.
"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", – отметил Мадуро.
По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы.
"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", – добавил он.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.
Также напомним, что Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.
Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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