Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией

Ни одна вооруженная группировка не может свободно находиться в Венесуэле, - заявил Мадуро

/ Фото: AFP

Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развертывание наших ВС", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Ни одна вооруженная группировка не может свободно находиться в Венесуэле. На территории нашей страны нет места колумбийскому насилию", — добавил Мадуро.

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Вооруженные силы Венесуэлы провели учения на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Перед началом маневров Мадуро также объявил оранжевый уровень угрозы в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседней страны в отношении Венесуэлы. В свою очередь глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо обвинил Каракас в "военных провокациях на границе".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

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Напомним, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстрантиммеения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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