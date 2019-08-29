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Мадуро рассказал, зачем Венесуэла поддерживает контакты с Норвегией

29 августа, 04:21

В мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы

/ Фото: AFP

Руководство Венесуэлы поддерживает контакты с Норвегией, которая выступает посредником для диалога с оппозицией, после отказа участвовать в очередном раунде переговоров из-за санкций против представителей властей Боливарианской Республики со стороны США. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в интервью агентству Синьхуа.

"Я могу сообщить, что контакты с норвежским правительством возобновились, было проведено несколько встреч, возобновились контакты с делегатами венесуэльской оппозиции, — заявил глава государства. — Хорошие новости о процессе диалога будут сообщены в ближайшие дни". По словам Мадуро, он ожидает, что его оппоненты нацелены на поиск "консенсуса и общих решений".

Президент добавил, что из-за "экономической войны, санкций, блокады, коммерческого, финансового и экономического давления империи США" Венесуэла перешла к созданию "экономики сопротивления".

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В мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

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Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла Норвегия переговоры Мадуро

Источник: ТАСС

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