Мадуро решил провести военные учения в Венесуэле

Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы, - Мадуро

/ Фото: AFP

Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы", — сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро также распорядился усилить контроль на границе с Колумбией. "Я приказал Стратегическому оперативному командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы", — сказал Мадуро.

Реклама

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

Напомним, что в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

В тренде Сокращение числа нардепов до 300: Разумков объяснил причину

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама