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Мадуро сменил шесть венесуэльских министров и решил создать новое ведомство

Сегодня, 05:07

В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов, - заявил Мадуро

/ Фото: AFP

Президент Николас Мадуро сделал ряд назначений в ведомства Венесуэлы. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов с большим опытом и высокой ответственностью, которые будут выполнять важные функции для комплексного развития страны, — написал политик. — От имени венесуэльского народа я даю высокую оценку за преданность патриотам, которые руководили ведомствами, выполняя большую работу на благо отечества. Скоро появятся новые миссии, которые, я уверен, они выполнят на таком же уровне".

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Весной этого года Мадуро заявил о разработке плана изменений в системе руководства страной "для исправления совершенных правительством ошибок".

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Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла министр Мадуро

Источник: ТАСС

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