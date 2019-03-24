Мадуро: Сорван план моего убийства
Лидер южноамериканской страны рассказал, кто готовил план его ликвидации и пообещал новые аресты
Президент Венесуэлы Николас Мадуров заявил, что его хотят убить, но план преступления якобы был сорван. С таким заявлением он выступил перед журналистами.
Он считает, что его хочет "убрать" лидер оппозиции Хуаном Гуайдо, который якобы стоит за тайным планом по ликвидации главы государства.
"Меня хочет убить североамериканский империализм. Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола (Гуайдо, по мнению президента Венесуэлы — ред.)", – заявил Мадуро.
Президент Венесуэлы также добавил, что прокуратура уже почти раскрыла заговор и скоро точно будут "новые аресты новых террористов".
Отметим, недавно Николасу Мадуро уже мерещился заговор от США. Он считает, что задержанная властями "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.
А тем временем в Венесуэле заявляют о "краже" 30 миллиардов долларов. Министр связи и информации этой страны Хорхе Родригес объяснил, откуда исчезли государственные деньги, и кто за этим может стоять.
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