Malaysia Airlines выплатила компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МН-17 австралийцев

Сумма не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсаций семьям пятерых австралийцев, погибших в результате падения Боинга над Донбассом, передает ВВС.

Как отмечается, соглашение о компенсации заключили с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые семьи решили действовать через суд. На днях должно начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.

Сумма не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).

Истцы указывают, что от полетов над этой зоной отказалась целый ряд иностранных авиакомпаний, таких как British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines и Pakistan International Airlines.

Как мы писали ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницув расследовании трагедии.

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