Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Malaysia Airlines выплатила компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МН-17 австралийцев

26 июня, 16:09

Сумма не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсаций семьям пятерых австралийцев, погибших в результате падения Боинга над Донбассом, передает ВВС. 

Как отмечается, соглашение о компенсации заключили с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые семьи решили действовать через суд. На днях должно начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.

Сумма не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).

Истцы указывают, что от полетов над этой зоной отказалась целый ряд иностранных авиакомпаний, таких как British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines и Pakistan International Airlines. 

Как мы писали ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницув расследовании трагедии. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, компенсация, Боинг, МН17, МН-17

Вы сейчас просматриваете новость " Malaysia Airlines выплатила компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МН-17 австралийцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ВВС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемый в уничтожении Boeing MH17 ранее отсидел на Ровенщине за изнасилование

Вчера, 17:26

Сейчас Леонид Харченко пытается притвориться погибшим

В Минюсте рассказали, как будет решаться вопрос о наказании причастного к трагедии MH17 украинца

Вчера, 13:59

Просьба о передаче производства может быть инициирована нидерландской стороной

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Андрей Шевченко: «Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса»

C 1 июля повысятся пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

7 фактов об ускорении метаболизма

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Всплыли подробности выстрела копами в 5-летнего мальчика

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь