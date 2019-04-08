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Масштабной дракой закончились дебаты в Южно-Африканской Республике

Сегодня, 20:38

В прямом эфире местного телеканала встретились представители нескольких политических партий

Масштабной дракой закончились дебаты в Южно-Африканской Республике Другие страны В прямом эфире местного телеканала встретились представители нескольких политических партий

Дебаты в Южно Африканской Республике закончились масштабной дракой. В прямом эфире местного телеканала встретились представители нескольких политических партий. И разговора не получилось.

Эмоции победили: члены партии Борцов за экономическую свободу начали бросаться стульями у оппонентов. Представители партии "Добро" и политической силы "Земля" ответили тем же.

Утолить горячих политиков охране не удалось. Трансляцию прервали.

Напомним, двое наблюдателей на выборах президента Украины подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко.


Ранее в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Как сообщили в пресс-службе МВД, один из мужчин использовал пистолет, вероятно, под патрон Флобера, и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова. Агрессивного "стрелка" задержали, а его пистолет – изъяли. Также копы установили всех участников происшествия, сейчас они дают объяснения в полицейском участке.

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Тег депутаты, драка, дебаты

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