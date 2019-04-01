Во время выборов на избирательном участке подрались наблюдатели – ЦИК

Радченко рассказал о курьезных случаях, произошедших во время голосования

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Во время выборов на избирательном участке подрались наблюдатели – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/131/6a6/5ca1316a67d00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/131/6a6/5ca1316a67d00.jpg 2019-04-01T00:31:43+03:00 Новости Радченко рассказал о курьезных случаях, произошедших во время голосования

Двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко.

"Не обошлось и без курьезов – был зафиксирован случай, когда двое наблюдателей от общественных организаций подрались. Причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушение избирательного законодательства", – рассказал Радченко.

Также был случай, когда члены комиссии потеряли ключи от сейфа, где лежали бюллетени, и пришлось разрезать сейф болгаркой.

"В Сумской области избиратель пытался вынести с участка бюллетень, он его пытался вынести во рту. Члены комиссии это увидели, и прямо изо рта вытащили. Объяснить свои действия он не смог", – рассказал Радченко.

Радченко также сообщил, что избирательные участки открылись вовремя за незначительным исключением. По его словам, некоторые участки не открылись в 08:00 по следующим причинам: на восьми участках члены комиссий вопреки закону поставили штамп "выбыл" возле фамилии одного или двух кандидатов, которые якобы написали заявления, что снимают свои кандидатуры.

"Поэтому ЦИК была вынуждена вмешаться и заменить испорченные бюллетени, что вызвало определенную задержку в открытии участков. Последний из них открылся в 11:40", – сказал Радченко.

Другая причина несвоевременного открытия "звучит тривиально, но несколько участков открылись с небольшим опозданием из-за перевода часов", еще одна причина небольшой задержки в открытии – члены участковых комиссий не справились вовремя с утренним заседанием. Задержка в открытии была всего 10-15 минут, и таких участков меньше десятка.

Также Радченко заявил, что ЦИК не зафиксировала системных нарушений, которые угрожали бы результатам голосования и волеизъявлению избирателей.

Говоря о закрытии участков, Радченко отметил, что практически все участки закрылись вовремя, больших очередей на участках, кроме заграничных, не было. Среди заграничных участков самые большие очереди были в Польше и Германии.

Также он рассказал о проблемах, которые возникали в ходе голосования, в том числе: требование от избирателей, получивших ID-карты, справки о регистрации, что является незаконным.

Ранее в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.

явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

​​​Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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