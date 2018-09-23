Масштабные наводнения в Мексике: больше 170 тысяч человек пострадали

В Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Об этом сообщает MNS.

Отмечается, что чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора из-за ливней, которые затопили ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов штата Синалоа.

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По данным издания, в пятницу, 21 сентября, в Сонори погиб двухлетний мальчик, которого унесло потоком воды. Его тело обнаружили водолазы.

Ранее сообщалось, что из-за масштабных наводнений в Мексике дороги и подвалы затопило водой, а передвигаться по улицам можно только на лодках.

В регионе закрыты школы и государственные учреждения.

Напомним, в Индии в результате наводнений погибли 97 человек. Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затопления