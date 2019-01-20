Масштабный взрыв в Мексике: число жертв возросло до 76

В сети появилось видео с места взрыва на трубопроводе

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP

Масштабный взрыв в Мексике: число жертв возросло до 76 //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/423/308/5c442330816a3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/423/308/5c442330816a3.jpg 2019-01-20T09:44:00+02:00 Другие страны В сети появилось видео с места взрыва на трубопроводе

В мексиканском штате Идальго число погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе возросло до 76. Об этом сообщает El Universal. Ранее мы сообщали о 71 жертве трагедии.

На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.

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