Массовое отравление продуктами ООН в Уганде: 2 погибли, 160 в больницах
Эксперты считают, что дело заключается в зерновой смеси Super Cereal, распространяемой Всемирной продовольственной программой
Более 160 человек отравились продуктом из злаков Super Cereal, который Всемирная продовольственная программа ООН распространяла в регионе Карамоджа на северо-востоке страны.
Super Cereal представляет собой зерновую смесь, обогащенную питательными веществами. У тех, кто употреблял ее в пищу, наблюдалась сильная рвота и слабость тела.
"Состоянием на сегодняшний день два человека скончались, а 160 других находятся в разных больницах после употребления в пищу продуктов, распространенных по программе ООН", – заявили в местной полиции.
Врачи утверждают, что наиболее подвержены токсину дети, поэтому матерям, которые употребляли эту пищу и практикуют грудное вскармливание, рекомендуют немедленно это прекратить.
Образцы зерновых уже поступили в государственных лабораторий для анализа. Сейчас эксперты предстоит, на каком именно этапе продукт был отравлен – во время хранения, транспортировки, фасовки или же дело заключает в жилье, где его готовили.
Напомним, минувшей осенью в Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой.
Кроме того. мы писали о массовом отравлении самодельным алкоголем на северо-востоке Индии, где количество жертв перешагнуло за 140 человек.
Также сообщалось об инциденте в элитном ресторане в Испании, где после семейного праздника обратились 29 человек в городские больницы с симптомами отравления различной стадии.
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