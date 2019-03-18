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Массовое отравление продуктами ООН в Уганде: 2 погибли, 160 в больницах

Сегодня, 17:29

Эксперты считают, что дело заключается в зерновой смеси Super Cereal, распространяемой Всемирной продовольственной программой

Фото: Pixabay
Массовое отравление продуктами ООН в Уганде: 2 погибли, 160 в больницах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fb9/32a/5c8fb932a1142.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fb9/32a/5c8fb932a1142.jpg Другие страны Эксперты считают, что дело заключается в зерновой смеси Super Cereal, распространяемой Всемирной продовольственной программой

Более 160 человек отравились продуктом из злаков Super Cereal, который Всемирная продовольственная программа ООН распространяла в регионе Карамоджа на северо-востоке страны.

Super Cereal представляет собой зерновую смесь, обогащенную питательными веществами. У тех, кто употреблял ее в пищу, наблюдалась сильная рвота и слабость тела.

"Состоянием на сегодняшний день два человека скончались, а 160 других находятся в разных больницах после употребления в пищу продуктов, распространенных по программе ООН", – заявили в местной полиции.

Врачи утверждают, что наиболее подвержены токсину дети, поэтому матерям, которые употребляли эту пищу и практикуют грудное вскармливание, рекомендуют немедленно это прекратить.

Образцы зерновых уже поступили в государственных лабораторий для анализа. Сейчас эксперты предстоит, на каком именно этапе продукт был отравлен – во время хранения, транспортировки, фасовки или же дело заключает в жилье, где его готовили.

Напомним, минувшей осенью в Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой.

Кроме того. мы писали о массовом отравлении самодельным алкоголем на северо-востоке Индии, где количество жертв перешагнуло за 140 человек.

Также сообщалось об инциденте в элитном ресторане в Испании, где после семейного праздника обратились 29 человек в городские больницы с симптомами отравления различной стадии.

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Тег Уганда, отравление, ООН, гуманитарная помощь, зерновые, злаковые

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Анадолу

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