Протесты в Грузии: оппозиция требует проведения внеочередных выборов

В Тбилиси у здания парламента второй день подряд проходят митинги

/ Фото: AFP

Более десяти оппозиционных партий Грузии в результате многочасовых переговоров сошлись во мнении, что в стране следует провести внеочередные парламентские выборы по модели, которая не требует внесения изменений в конституцию. Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной партии" Свободная Грузия" Каха Кукава.

"Мы считаем, что самым правильным выходом с конституционно-правовой точки зрения будет проведение внеочередных выборов по так называемой немецкой модели, которая не требует конституционных изменений, и для которой достаточным будет согласие лишь 40 депутатов из парламентского большинства", — сказал Кукава.

В Тбилиси у здания парламента второй день подряд проходят митинги с требованием провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Причиной митингов послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

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Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили — именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Также мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца.

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин.

Напомним, что ранее минимум десять человек погибли в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений.

Видео: Reuters

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