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Мексика обеспокоенна замедлением транзита людей и грузов через границу с США

27 апреля, 02:29

В первые два месяца текущего года Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США

Фото: AFP

Министерство иностранных дел Мексики передало в посольство США ноту, в которой выражает обеспокоенность ситуацией на некоторых переходах через мексикано-американскую границу. Об этом говорится в обнародованном в заявлении внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны.

"В апреле был зафиксирован экономический ущерб компаниям из Мексики и США, вызванный задержками в ходе проверок на таможне, — указывается в тексте документа. — МИД подчеркивает срочную необходимость ускорить транзит товаров и людей, а также углубить взаимное сотрудничество, чтобы гарантировать производительность и безопасность на нашей общей границе".

В заявлении также отмечается, что в первые два месяца текущего года Мексика "впервые в истории" стала основным торговым партнером США. "Объем экспорта и импорта между двумя странами достиг 97,41 млрд долларов", — отмечается в тексте.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит очередной караван нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с главой Белого дома из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, граница, Трамп

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Источник:

ТАСС

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