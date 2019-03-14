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Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737

Сегодня, 06:54

Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики

Фото: Pixabay
Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg Другие страны Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики

Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. Об этом говорится в обнародованном заявлении Главного управления гражданской авиации страны.

"Власти Мексики приняли решение приостановить до нового уведомления все операции с самолетами моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9 как внутри страны, так и на международных рейсах", — говорится в заявлении. В ведомстве считают необходимым принять меры, которые обеспечивали бы безопасность и уверенность пользователей самолетов в воздушном пространстве страны.

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На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

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Тег Мексика, Эфиопия, запрет, Boeing, крушение Боинга, крушение лайнера

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ТАСС

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