Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737

Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики

Фото: Pixabay

Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg 2019-03-14T06:54:00+02:00 Другие страны Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики

Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. Об этом говорится в обнародованном заявлении Главного управления гражданской авиации страны.

"Власти Мексики приняли решение приостановить до нового уведомления все операции с самолетами моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9 как внутри страны, так и на международных рейсах", — говорится в заявлении. В ведомстве считают необходимым принять меры, которые обеспечивали бы безопасность и уверенность пользователей самолетов в воздушном пространстве страны.

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На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.