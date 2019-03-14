Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737
Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики
Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. Об этом говорится в обнародованном заявлении Главного управления гражданской авиации страны.
"Власти Мексики приняли решение приостановить до нового уведомления все операции с самолетами моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9 как внутри страны, так и на международных рейсах", — говорится в заявлении. В ведомстве считают необходимым принять меры, которые обеспечивали бы безопасность и уверенность пользователей самолетов в воздушном пространстве страны.
На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
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