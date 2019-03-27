Эрдоган решил сменить статус храма Святой Софии из музея на мечеть

Эрдоган называет статус мечети "подлинным" и обещает вернуть его после муниципальных выборов

Фото: Pixabay

Эрдоган решил сменить статус храма Святой Софии из музея на мечеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b57/d90/5c9b57d9011f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b57/d90/5c9b57d9011f1.jpg 2019-03-27T13:01:00+02:00 Другие страны Эрдоган называет статус мечети "подлинным" и обещает вернуть его после муниципальных выборов

Вопрос изменения статуса одной из самых главных достопримечательностей Стамбула – собора Святой Софии – уже рассматривается президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом скорее не как возможность, а как необратимый процесс.

Таким образом, по его словам, Анкара ответит Вашингтону на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и суверенитета этого государства над Голанскими высотами.

"Мы можем сделать бесплатным вход в Святую Софию, но мы можем не только это сделать. После муниципальных выборов мы вернем подлинный статус Святой Софии. Что это означает? Мы сменим статус с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции", — заявил турецкий лидер 27 марта.

Стоит отметить, что построенный еще в VI веке в Константинополе Собор Святой Софии нынче считается памятником византийского зодчества и одной из главных достопримечательностей Стамбула.

После того, как в 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами, собор стал мечетью, а с приходом к власти Кемаля Ататюрка в 1935 году – преобразован в музей.

Напомним, что 25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии находящегося с визитом в Соединенных Штатах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля.

Как мы уже писали, еще ранее, в декабре 2017 года, США первыми признали Иерусалим столицей израильского государства, вызвав критику в том числе Евросоюза.

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