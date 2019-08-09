Миллионы мусульман во всем мире начали хадж: видео из Мекки

Ислам обязывает каждого правоверного мусульманина хотя бы раз в жизни побывать в священном городе

В преддверии одного из самых главных праздников в исламе – Ид аль-Адха, или Курбан-байрам - у мусульман всего мира началось ежегодное паломничество в Мекку, хадж.

В связи с этим в расположенный в Саудовской Аравии священный город мусульман приехало уже полтора миллиона человек. Всего саудовские власти ожидают более 2 миллионов паломников. Больше всего гостей прибыло из Индонезии, Пакистана и Индии.

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По традиции хадж длится шесть дней – до 14 августа. Как гласит ислам, каждый правоверный мусульманин должен совершить его хотя бы раз в жизни.

В прошлом году "Сегодня" побывали в двух главных святынях мусульман – Мекке и Медине. Подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем на сайте.

Мы также писали о необычной традиции в пакистанском Карачи - в преддверии Курбан-байрама мусульмане снимают коров с крыш домов. Животных на крышах специально к празднику из-за отсутствия места для разведения домашнего скота и хаотичной застройки. Посмотреть на это действо ежегодно собираются сотни людей.

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