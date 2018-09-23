Хадж-2018: закрытый город Мекка раскрыл свои тайны

У каждой религии есть место, куда верующий хоть раз в жизни должен совершить паломничество. В исламе каждый правоверный мусульманин достигший совершеннолетия, физически здоровый и материально обеспеченный обязан совершить обряд хадж — паломничество в Мекку и Медину. В Мекке находится, как считают мусульмане, первый храм на Земле с вмонтированным в его стену камнем из Рая — Кааба. А в Медине похоронен пророк Мухаммад (571 — 632 год). В этом году автор побывал в этих священных местах и готов поделиться увиденным с читателями "Сегодня".

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Почему Мекка?

Место для хаджа было определено Всевышним Аллахом. Именно он приказал пророку Аврааму (в Коране он носит имя Ибрахим) отвезти жену Хаджар и их новорожденного сына Исмаила в долину, "где ничего не растет". Сейчас, когда мы подъезжали к Мекке, мы там не увидели, например, пустыню, как в Египте: мы сначала увидели раскаленные камни, окаменевшую землю, никакой растительности и над всем этим палящее солнце. Где-то с веками появились водоемы или оазисы, а здесь ничего не изменилось за две тысячи лет. Лишь в центре появилась Кааба и мечеть вокруг нее.

Согласно поверью мусульман, Авраам отвел супругу с ребенком в долину Мекка и оставил под раскаленным солнцем. Женщина спросила: "На кого ты нас оставляешь?". Но Авраам молчал. "Это тебе господь приказал?". "Да", — ответил муж. "Он нас не оставит", — тогда сказала женщина и безропотно осталась на месте с младенцем на руках. Хаджар сразу начала искать воду. Вдали появлялись миражи с водной гладью, и женщина бежала туда. Но каждый раз натыкалась на каменный холм. Между холмами аль­ Сафа и аль ­Марва Хаджар металась семь раз и теперь во время хаджа паломники должны пройти этот обряд "поиск воды" — семь раз пройти между холмами. На седьмой раз женщина увидела чудо — там, где лежал ее ребенок начал бить родник. Сегодня это колодец Замзам. Он имеет в глубину 30 м и за минуту набирает 60 тыс. куб. м воды. Ученые так и не смогли объяснить, откуда берется так много воды.

Хаджар обложила источник камнем, чтобы вода не утекала и осталась жить рядом с ним. В те времена эта местность была безлюдна, мощное королевство процветало на месте сегодняшнего Йемена. Здесь была своя дамба, но она обрушилась и обитавшее здесь могучее племя курайшиты — основатели арабской нации — отправились на север в поисках нового пригодного для жизни региона. Они увидели, как птицы кружатся над одной долиной и спустились туда. Там они наткнулись на источник и опекавшую его женщину с ребенком. Предводитель подошел к ней и попросил напиться. Хаджар отличалась умом и мудростью. Увидев перед собой огромную армию, измотанную жаждой, поставила условие: разрешаю вам пользоваться источником, но ваше племя должно осесть здесь и платить мне на содержание сына, а мой сын на равных должен расти и обучаться среди ваших детей. Через тысячелетия пророк Мухаммед написал, что Хаджар выбрала будущее арабской рации и будущие ее черты. С тех времен благородность, щедрость и защита женщин стали основой любого настоящего арабского мужчины. И это племя стало населять Мекку. Когда подрос Исмаиль, будущий исламский пророк, из Палестины вернулся Авраам. Он настолько был поражен произошедшим в "мертвой долине", что вместе с сыном начал строить Каабу (символическое название "Священный дом") рядом с родником.

Право возвести по приказу Аллаха "дом для людей (мечеть)" — Кааба — было отдано благородному племени. После завершения строительства ключи от Каабы были отданы представителю этого племени. Сегодня ключи от священного места находятся у сына потомков представителей того племени, который впоследствии стал главой одного из знатных родов восстановившегося саудовского королевства. В Коране сказано: "Передайте ценное на хранение людям, которые это ценят". Даже если король Саудовской Аравии захочет туда войти, ему дверь открывает хранитель ключа.

В восточный угол Каабы вмонтирован камень из Рая. Есть несколько поверий, когда Аллах даровал землянам этот камень. Возможно, когда Адам был изгнан из Рая и он прихватил с собой этот камень, или когда по приказу Аллаха будущий пророк Ибрахим должен был принести в жертву своего сына, но когда он попытался сделать это нож превратился в белый камень. В момент появления камня он был белоснежный, но прикоснувшись к Земле, наполненной грехами человечества, стал черным. Этот камень не имеет никакой силы. Но по требованию пророка Мухаммеда — с него нужно начинать кружение, и с него после семи кругов заканчивать.

Ежегодно туризм увеличивает ВВП Саудовской Аравии на $22,6 млрд, и более половины этой суммы приходится на хадж и умру (малый хадж). В будущем Эр-Рияд планирует принимать уже пять миллионов паломников в год, а до 2030 года — до 30 млн. Благодаря тому, что саудовский король опекает Мекку и Медину, он имеет и неоспоримое влияние в арабском мире. И саудиты имеют не меньше амбиций, чем те же англичане, которые построили Биг-Бен и весь мир стал ориентироваться на время по Гринвичу. В Мекке с любой точки видна своя башня — самый высокий в мире отель высотой в 601 метр Абрадж аль-Бейт с самым высоким расположением в мире часов и полумесяцем на шпиле. А часы на сегодня все еще самые большие в мире: стрелка в длину — 12 м, работают на точном швейцарском механизме. В арабском мире уже не пишут "по лондонскому времени", уже говорят "по Мекке". Под циферблатом — бегущая строка, которая сообщает всем вокруг, какой обряд сейчас нужно проводить и какие словам произносить.

Балконы самых дорогих номеров, где цена от $800 до нескольких тысяч за ночь, выходят на Каабу. В полумесяце, согласно слухам, находятся специальные королевские палаты исключительно для короля.

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Шитая одежда под запретом

Дух хаджа проникает в тебя задолго до начала обрядов. Уже в Стамбуле, где мы пересаживались на рейс до Мекки, мы должны были переодеться в одежду без швов, последний раз помыться моющими средствами и побриться, облачиться в два куска белой непрозрачной ткани. Один снизу —

изар, второй накидка — рида. Согласно требованием Эр-Рияда, перед вылетом нужно сделать прививку от гепатита.

Уже по прилете ты понимаешь, какой мощный организационный механизм задействован. Люди прилетают потоками, каждую страну ждут свои автобусы и сопровождающий. Для паломника рассчитано все до бутылочки воды, которую нужно пить, чтобы не было обезвоживания в 50-градусную жару.

В отеле необходимо сдать паспорта. 50 лет нелегалы использовали хадж для миграции в королевство. В результате вокруг Мекки можно увидеть странные постройки — это жилища детей нелегалов, у которых нет шанса на подданство. В борьбе против этого явления в посольствах королевства собираются биометрические данные паломников, требуется сдать отпечатки всех пальцев. Вместо паспорта нам выдали именные бейджики и браслеты с данными. По этому браслету любой офицер при помощи планшета определит местонахождение твоей группы.

Уроки давки 2015 года

Министерство Хаджа и Умру выдает квоты странам на паломников. Квота Украины — 1000 человек. Есть страны, где и 150 тысяч. Этих разрешений не хватает, чтобы каждый мусульманин до конца жизни успел совершить хадж. Люди ждут своей очереди по 5—7 лет. Немусульманин не может ступить на землю Мекки. Для представителей неарабских народов нужно показать документ, что этот человек произносил шахаду (фраза "Аллах акбар!", повторенная три раза) в присутствии имама. Хадж для украинца стоит $5000. И каждый год десять граждан Украины могут совершить главное дело своей жизни за счет короля — в качестве его гостя.

На координацию миллионного потока паломников брошена вся армия и нацгвардия Саудовской Аравии. Помимо безопасности, они играют для иностранцев роль помощников. Через каждые 10 м стоит группа военных, и, когда, например, кто-то оказывается против толпы, офицеры сразу настойчиво разворачивают его в нужном направлении. Нельзя останавливаться и даже поправить шнурки, поэтому в хадж всем рекомендуется отправляться в сандалиях. Это — урок 2015 года, когда в давке, устроенной иранскими паломниками, погибли 2100 человек. Стражи порядка говорят:

"Мы — ваши слуги, мы обязаны вам обеспечить комфортный хадж, но вы обязаны соблюдать наши правила".

Паломников саудиты считают и своими личными гостями. Вдоль дорог на нашем пути стояли дорогие машины с открытыми багажниками, где в холодильниках были вода и еда. Все это настойчиво предлагалось нам. В супермаркетах и бутиках стоят столики с кофе и сладостями, где человек с бейджем "Хадж" может перекусить.

"Раз в год у нас весь мир. Мы хотим, чтобы о нас остались наилучшие воспоминания", — говорят саудиты.

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Кааба: покрывало расшивают золотом

В ходе тысячелетий люди забыли время Исмаила и Авраама. Но с приходом пророка Мухаммеда (571—632) он получил небесное послание Коран и рассказал мусульманам обо всем, происходящем вокруг Кааба. Он научил мусульман основам хаджа. Хадж — это повторение того, что сделала простая женщина Хаджар и ее муж Авраам. И сегодня каждый король, каждый президент и каждый простой мусульманин повторяет действия этих людей.

С восстановлением Объединенного саудовского королевства в 1932 году саудиты придали особое значение этим обрядам и с каждым годом делали хадж более независимым от других стран.

Там, где люди совершают вращение вокруг Каабы, веками был песок, сегодня все покрыто белым мрамором, а вокруг построена самая большая в мире мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть), площадь которой постоянно расширяется. С основания Саудовского королевства каждый король брался расширять аль-Харам и улучшать инфраструктуру. Во время короля Сауда ибн Абдул-Азиз Аль Сауда (правил с 1953 по 1964 год) и Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда (правил с 1964 по 1975 год) мечеть была увеличена на два этажа, а площадь вокруг Каабы расширена. Конечно, от центра до края площади радиус увеличивается, но паломники с удовольствием совершают кружения, независимо от того, ближе они к центру или дальше.

До 1970-х многие богатые арабские страны помогали королевству с накрытием Каабы кисвой, с организацией хаджа и охраной, с размещением и кормлением людей. Но корона саудитов понимала: управление самой главной святыней ислама должно быть полностью в их руках. К 1980 годам этого удалось достичь.

Рекордсмен. Эти часы на башне отеля видны с любой точки Мекки

Были построены аэропорты, отели, лагеря для паломников, открылась современная фабрика по изготовлению кисвы. Каждый год покрывало для Каабы должно быть новым и раньше мусульманские страны соперничали между собой за право сделать его. Сегодня представители одной единственной арабской семьи целый год ткут кисву из черного шелка и вручную вышивают на ней золотыми и серебряными нитками фразы из Корана. Каждый год шрифт для священных фраз выбирается новый, а каллиграфию разрабатывают представители одной семьи, которая с древних времен этим занимается.

Старые экземпляры кисвы хранятся в Мекке в музее, а частично разрезаются на сувениры. Привилегия дарить кусочки кисвы только у короля, и достаются они исключительно высокопоставленным людям или в качестве награды. Также их преподносят мечетям в других странах. В Украине этой реликвии пока нет. Еще одной наградой считается посещение Каабы. Хранитель ключа открывает этот храм только по просьбе короля, который водит к камню из Рая высокопоставленных гостей. Рядовой гражданин может удостоиться этой чести лишь за заслуги перед королевством или исламом.

На 10 день месяца Зу-ль-хиджа накануне Курбан-байрама Кааба переодевается. В этом году она сама дала сигнал — на девятый день Зу-ль-хиджа неожиданно в этой части каменной пустыне прошла гроза с ураганным ветром, который сорвал кисву. Это произошло вечером, накануне утреннего "переодевания". На церемонии должен присутствовать король, а сама процедура демонстрируется в онлайн-режиме по каналу, который вещает на весь мир. За всем хаджем можно наблюдать в онлайне.

Размеры Каабы выбраны волей случая. Во времена пророка Мухаммеда первую Каабу разрушило наводнением, и он обратился к местным язычникам с идеей построить новый храм. Язычники ответили: заплатите деньгами, заработанными честным путем — не на азартных играх, не трофеями и т. д. Удалось собрать очень мало, что хватило на храм размером 11 м на 12,8 м и высотой 13,1 м. Когда пришло время вмонтировать черный камень, между знатными родами чуть ли не началась война. Тогда пророк предложил главам семейств нести святыню на плаще, а уже он вставит камень. Старейшины приняли предложение, и это было расценено как предзнамение лидерства Мухаммеда.

Мастер. Целый год на кисве он вышивает фразы из Корана

Мина: лагерь на 3 млн человек и улица для бритья

На 8 день хаджа все должны отправиться на гору Араф (араф — пространство между адом (джаханнам) и раем (джаннат). Это местность с небольшим холмом, на котором пророк Ибрахим готов был принести в жертву Аллаху сына. Есть одна только ночь, когда паломники должны здесь помолиться и до захода солнца на 9-й день месяца Зу-ль-хиджа — покинуть Араф. В этот момент можно понять, что такое судный день: три миллиона человек из 94 стран одновременно покидают долину автобусами, пешком, на инвалидных колясках, вслух повторяя молитву. Все направляются в долину Мина, куда нужно добраться до начала Курбан-байрама. Там разбит самый большой в мире палаточный лагерь — 100 тысяч палаток. Здесь можно отдохнуть всего ночь.

В долине Мина совершаются два главных обряда — бросание камней в столбы джамарат (в шайтана) и жертвоприношение. Возле столбов, символизирующих шайтана, стоят урны с щебнем. Берешь и бросаешь, произнося "Аллах акбар". Сделав это семь раз, можно идти в специальный шатер, где сдаются деньги на жертвоприношение. А затем всем трем миллионам нужно обрить голову (для женщин прядь волос обрезать), после чего можно снять одежду паломника. Представьте, целая улица парикмахеров, к которым стоят огромные очереди. А кто-то бреет друг друга. В этот момент ты уже переходишь из состояния харам (запрещенный) в состояние хахяль.

В Мине прожить можно три дня, а потом нужно покинуть долину. С этого момента начинаются кружения вокруг Каабы. После семи кругов все идут к роднику Замзам, испить священную воду. Это — завершение хаджа. На последний обряд есть сутки, после паломники должен покинуть Мекку. Вы возвращаетесь домой в том же безгреховном состоянии, как и родились.

Наши. В этому году украинских паломников было видно издали. Фото: Facebook