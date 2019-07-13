Министр обороны Канады рассказал о военном сотрудничестве с Украиной

Каждые полгода 200 канадский военных прибывают в Украину тренировать солдат украинской армии

Харджит Сингх Саджан. Фото: facebook.com/harjit.sajjan.

Канада является нерушимым партнером Украины с самого начала. Об этом заявил министром обороны страны Хардж Саджан.

"Среди нашего населения так много канадцев украинского происхождения, и когда случается российская агрессия, нелегальна аннексия Крыма, события на Донбассе, это все затрагивает канадцев", - сказал он.

По словам министра, Канадла всячески работает над углублением сотрудничества с Украиной.

"Миссия UNIFIER – мы беспрерывно проводим подготовку военных кадров. Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Украина уже в списке контроля по обороту автоматической огнестрельного орудия, что дает доступ к нашей оборонной промышленности. Соглашение о свободной торговле", - отметил Саджан.

Миссия UNIFIER стартовала в 2015 году. Каждые полгода 200 канадский военных прибывают в Украину тренировать солдат украинской армии. За 4 года участие в программе приняли более 13 тысяч украинских военных

"Одним из аспектов было медицинского обучение мы начали с обучения отдельных солдат предоставлять медицинскую помощь в условиях боевых действий… Теперь эта медицинская подготовка спасает жизни", - рассказал канадский министр.

Он также заявил, что Канада является сторонницей вступления Украины в НАТО, но для этого Киеву необходимо продолжить реформы.

Теперь канадские инструкторы перешли к вопросам логистики, а также рассматривают сферу управления военно-воздушными силами. Работу миссии продлили до 2022 года.

По мнению Саджана, такая форма военного сотрудничества дает самые лучшие результаты.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал главные результаты визита в Канаду.

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