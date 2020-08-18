Еще заразнее, чем раньше: обнаружен новый опасный коронавирус-мутант

Пока в отдельных странах готовятся к поступлению в продажу вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает охватившее мир заболевание COVID-19, в Юго-Восточной Азии обнаружили новый опасный штамм вируса.

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По данным Bloomberg, новый штамм назвал D614G. В Малайзии уже обнаружили 45 заболевших.

Предполагается, что инфекция начала распространяться от мужчины, который вернулся из Индии и нарушил карантин. При этом по возвращению он сдал тест на COVID-19 – результат оказался отрицательным.

Кроме того, заболевших также обнаружили и в столичном округе на Филиппинах и во время последних вспышек Китае.

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"Говорят, что мутировавший штамм имеет более высокую вероятность передачи или заразности, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы так утверждать", – заявила замминистра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр на брифинге 16 августа.

Отмечается, что именно D614G стал преобладающим штаммом в Европе и США, но у Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что он приводит к более тяжелому заболеванию.

Напомним, китайские ученые еще в марте обнаружили почти 150 мутаций коронавируса. Из них они выделили два основных штамма – более и менее агрессивный.

Однако другие исследователи с ними несогланы и называют цифру в 33 штамма коронавируса. Причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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