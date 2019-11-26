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Митинги в Грузии: полиция применила водометы для разгона акций протеста

26 ноября, 05:27

Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе сообщил о задержании нескольких человек

Видео: Reuters

Грузинская полиция использовала водометы для разгона участников митинга у стен парламента в Тбилиси. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе рассказал журналистам агентства о задержании нескольких человек, в том числе политика-оппозиционера.

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Участники акции в поддержку внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе приступили к пикетированию входов в здание высшего законодательного органа страны. Они пытаются лишить депутатов возможности провести пленарное заседание.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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Грузия протесты митинг полиция водометы разгон

Источник: ТАСС

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