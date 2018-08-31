Могерини назвала условие, при котором деньги ООН направят на восстановление Сирии
Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране
Деньги ООН на восстановление Сирии будут направлены только после начала политического процесса в стране. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Вене по итогам неформальной двухдневной встречи министров иностранных дел ЕС.
"Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране", – сказала Могерини, чье выступление транслирует пресс-служба Совета ЕС.
Под политическим процессом в Брюсселе подразумевают процесс мироного отстранени от власти сирийского диктатора Башара Асада, которого обвиняют в приминении химического оружия против оппозиции.
Ранее Могерини неоднократно заявляла, что ЕС является одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи Сирии, не уточняя, что вся гуманитарная помощь ЕС шла исключительно в регионы, находящиеся под контролем антиправительственных сил.
Напомним, США готовы присоединиться к переговорам по Конституции Сирии.
Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране.