Могерини назвала условие, при котором деньги ООН направят на восстановление Сирии

Сегодня, 15:51

Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Деньги ООН на восстановление Сирии будут направлены только после начала политического процесса в стране. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Вене по итогам неформальной двухдневной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране", – сказала Могерини, чье выступление транслирует пресс-служба Совета ЕС.

Под политическим процессом в Брюсселе подразумевают процесс мироного отстранени от власти сирийского диктатора Башара Асада, которого обвиняют в приминении химического оружия против оппозиции.

Ранее Могерини неоднократно заявляла, что ЕС является одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи Сирии, не уточняя, что вся гуманитарная помощь ЕС шла исключительно в регионы, находящиеся под контролем антиправительственных сил.

Напомним, США готовы присоединиться к переговорам по Конституции Сирии.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране.
Сирия, ООН, могерини
Источник:

ИТАР-ТАСС

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