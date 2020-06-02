Молчаливое метро: в Мехико ввели новые правила из-за коронавируса

Пассажиры метро в столице Мексики Мехико, где врачи вышли на протесты, должны молчать во время использования этого вида общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявило руководство столичной подземки.

"Кампания „Молча предотвращаем заражение" нацелена на уменьшение объема выделяющихся при разговоре частиц, которые могут быть фактором инфицирования коронавирусом в замкнутых пространствах", — говорится в сообщении.

С 17 апреля власти обязали жителей и гостей Мехико носить в метро медицинские маски. Город значительно опережает другие регионы по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

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Напомним, что метрополитен Мехико с его 195 станциями считается одним из крупнейших в Латинской Америке и вторым в Северной Америке после нью-йоркского, ежегодно он перевозит более 1,6 млрд пассажиров. Протяженность его линий превышает 200 км.

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С 28 февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 90 664 человека, умерли 9 930 заболевших. В конце марта власти объявили о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, которые не имеют первостепенного значения. С 1 июня в стране началось постепенное возобновление работы предприятий в сферах производства и предоставления услуг.

Ранее сообщалось, что в Мексике за сутки коронавирус унес жизни более полтысячи человек.

А как возвращалось к жизни киевское метро, смотрите на видео:

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