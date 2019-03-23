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Мощные циклоны бушуют в Австралии: города опустели

Сегодня, 17:25

Людей из населенных пунктов, на которые обрушились циклоны, эвакуировали

Мощные циклоны бушуют в Австралии: города опустели Другие страны Людей из населенных пунктов, на которые обрушились циклоны, эвакуировали

Австралия оказалась в плену сразу двух циклонов: ураган "Тревор" ударил по северу континента, а мощная "Вероника" испытывает на прочность западное побережье.

Сильный ветер поднимает большие волны, в результате чего населенные пункты оказались подтопленными.

"Мы только приехали. Некоторые люди вели себя как сумасшедшие. [Мы] хотели уехать, но это просто невозможно – улицы уже подтоплены", – рассказала туристка Кларисса Вида.

Турист Кирк Моррисон отметил, что циклоны бывают настолько разные, что точно спрогнозировать непогоду нельзя.

"Невозможно вычислить, что именно делать. И если стихия ударит на полную мощность, последствия могут быть катастрофическими", – добавил он.

По словам туристов, улицы и дома городов опустели: власть заранее вывезла жителей во временные убежища.

Напомним, эвакуация на севере Австралии началась еще несколько дней назад. В регионе объявили чрезвычайное положение. Сообщалось, что скорость ветра будет не менее 200 километров в час. Десятки тысяч домов остались без электричества.

В начале февраля в штате Квинсленд на севере Австралии более 400 человек эвакуировали из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями.

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Тег Австралия, непогода, циклон

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