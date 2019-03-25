Мощные ливни вызвали наводнение в Иране: десятки погибших
Стихийное бедствие обрушилось на южные, западные и северные провинции Исламской республики
11 человек стали жертвами и еще 35 пострадали из-за наводнения в иранской провинции Фарс, сообщил глава организации по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейн Куливанд.
25 марта иранский чиновник сообщил, что в середине прошлой недели на ряд северных и южных провинций обрушились наводнения.
В то же время, как пишет AFP, стихия охватила 25 из 31 провинции страны, а местное агентство Tasnim пишет о ливнях в провинциях Лурестан на западе страны и Фарс на юге.
Из-за проливных дождей на прошлой неделе в северных провинциях реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни и фермерские угодья, в результате чего в 70 деревнях в провинции Голестан и более чем в 200 в провинции Мазандеран пострадали более 56 тыс. человек.
Напомним, ранее в этом месяце от ливней и наводнений страдали соседние с Ираном страны. Сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.
Кроме того, чуть позже стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.
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