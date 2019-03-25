Мощные ливни вызвали наводнение в Иране: десятки погибших

Стихийное бедствие обрушилось на южные, западные и северные провинции Исламской республики

Фото: AFP

Мощные ливни вызвали наводнение в Иране: десятки погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d7/abc/5c98d7abc2025.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d7/abc/5c98d7abc2025.jpg 2019-03-25T15:33:00+02:00 Другие страны Стихийное бедствие обрушилось на южные, западные и северные провинции Исламской республики

11 человек стали жертвами и еще 35 пострадали из-за наводнения в иранской провинции Фарс, сообщил глава организации по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейн Куливанд.

25 марта иранский чиновник сообщил, что в середине прошлой недели на ряд северных и южных провинций обрушились наводнения.















В то же время, как пишет AFP, стихия охватила 25 из 31 провинции страны, а местное агентство Tasnim пишет о ливнях в провинциях Лурестан на западе страны и Фарс на юге.

Из-за проливных дождей на прошлой неделе в северных провинциях реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни и фермерские угодья, в результате чего в 70 деревнях в провинции Голестан и более чем в 200 в провинции Мазандеран пострадали более 56 тыс. человек.

Напомним, ранее в этом месяце от ливней и наводнений страдали соседние с Ираном страны. Сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

Кроме того, чуть позже стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

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