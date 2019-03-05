В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек
Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия
В результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Anadolu.
"Число погибших от наводнений в Афганистане, которые были вызваны сильными снегопадами и дождями, возросло до 59 человек", – говорится в сообщении Национального агентства по борьбе со стихийным бедствием страны.
Указано, что около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия. При этом уже более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.
В ведомстве также добавили, что от наводнения пострадали 24 из 34 афганских провинций. Не исключено, что число погибших, вероятно, будет расти, ведь доступ в районы остается ограниченным.
Ранее сообщалось, что жертвами наводнения, которое обрушилось на юго-запад Пакистана стали более десяти человек и еще десятки пострадали.
Напомним, что за последнее время это природа уже не впервые испытывает пакистанцев на прочность – в феврале сильные ливни вызвали на востоке и северо-востоке страны наводнения и оползни, которые унесли жизни почти трех десятков человек.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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