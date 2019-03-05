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В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек

Сегодня, 20:41

Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия

Фото: AFP
В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec3/ec8/5c7ec3ec82df5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec3/ec8/5c7ec3ec82df5.jpg Другие страны Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия

В результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Anadolu.

"Число погибших от наводнений в Афганистане, которые были вызваны сильными снегопадами и дождями, возросло до 59 человек", – говорится в сообщении Национального агентства по борьбе со стихийным бедствием страны.

Указано, что около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия. При этом уже более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

В ведомстве также добавили, что от наводнения пострадали 24 из 34 афганских провинций. Не исключено, что число погибших, вероятно, будет расти, ведь доступ в районы остается ограниченным.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения, которое обрушилось на юго-запад Пакистана стали более десяти человек и еще десятки пострадали.

Напомним, что за последнее время это природа уже не впервые испытывает пакистанцев на прочность – в феврале сильные ливни вызвали на востоке и северо-востоке страны наводнения и оползни, которые унесли жизни почти трех десятков человек.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

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Тег Афганистан, наводнение, погибшие, стихийное бедствие

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