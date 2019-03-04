На Пакистан обрушилось наводнение: стихия отняла десятки жизней
Ливневыми водами были повреждены сотни домов, мосты и дороги, а десятки коз и овец были смыты
Жертвами наводнения, которое обрушилось на юго-запад Пакистана стали более десяти человек и еще десятки пострадали, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.
Как сообщили в управление по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий 4 марта, от весенних паводков в девяти районах провинции Белуджистан, спровоцированных проливными дождями и таянием снега, стали не менее 13 человек.
Кроме того, мощные ливневые воды повредили сотни домов, повредили мосты и дороги, а также смыли десятки коз и овец.
В районы, пострадавшие от стихийного бедствия уже направили спасателей – они оказывают местным жителям помощь с расселением, едой и другими потребностями, а также спасают пакистанцев, которые оказались в ловушке из-за наводнения.
На данный момент дожди прекратились.
Напомним, что за последнее время это природа уже не впервые испытывает пакистанцев на прочность – в феврале сильные ливни вызвали на востоке и северо-востоке страны наводнения и оползни, которые унесли жизни почти трех десятков человек.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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