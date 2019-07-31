Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов

Два землетрясения средней силы случились на обоих полушариях нашей планеты – на греческом острове Крит и у берегов Сальвадора.
Так, сегодня утром афинский Геодинамический институт зафиксировал землетрясение магнитудой 5,2 на острове Крит. Эпицентр подземного толчка находился на глубине около 66 км. На данный момент нет сообщений о пострадавших и разрушениях.
Отмечается, что землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.
Немного сильней было землетрясение вблизи Сальвадора. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,0, а эпицентр подземных толчков находился в море в 57 км к югу от столицы страны, города Сан-Сальвадора, и на глубине 88 км.
Также не поступали сообщения о разрушениях, жертвах или угрозе цунами.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях у берегов Японии в Тихом океане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзе.
Также ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Также мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:
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