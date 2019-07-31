Одни толчки случились прямо на острове, а во втором случае – в океане

/ Фото: Pixabay

Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-07-31T10:15:00+03:00 Другие страны Одни толчки случились прямо на острове, а во втором случае – в океане

Два землетрясения средней силы случились на обоих полушариях нашей планеты – на греческом острове Крит и у берегов Сальвадора.

Так, сегодня утром афинский Геодинамический институт зафиксировал землетрясение магнитудой 5,2 на острове Крит. Эпицентр подземного толчка находился на глубине около 66 км. На данный момент нет сообщений о пострадавших и разрушениях.

Отмечается, что землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.

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Немного сильней было землетрясение вблизи Сальвадора. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,0, а эпицентр подземных толчков находился в море в 57 км к югу от столицы страны, города Сан-Сальвадора, и на глубине 88 км.

Также не поступали сообщения о разрушениях, жертвах или угрозе цунами.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях у берегов Японии в Тихом океане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзе.

Также ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Также мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:

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