Мощный лесной пожар в Китае тушат шесть самолетов и 150 пожарных

Власти эвакуировали из опасной зоны более 3800 человек

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Мощный лесной пожар в Китае тушат шесть самолетов и 150 пожарных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfd/7cc/5c7cfd7cc82bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfd/7cc/5c7cfd7cc82bb.jpg 2019-03-30T13:21:00+02:00 Другие страны Власти эвакуировали из опасной зоны более 3800 человек

В Китае вспыхнул мощный лесной пожар на севере страны – в провинции Шаньси были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, огонь охватил территорию в более чем 28,6 квадратных километров.

"В настоящее время на месте тушения пожара работают более 30 пожарных расчетов, свыше 150 человек личного состава, к очагу возгорания перебрасываются шесть самолетов пожарной авиации", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что лесной пожар вспыхнул 29 марта в уезде Циньюань провинции Шаньси. К очагу возгорания сразу же были направлены пожарные расчеты, однако борьбе с огнем мешал сильный порывистый ветер, который раздул пожар.

Сейчас местные власти развернули оперативный штаб по борьбе со стихией. В то же время сообщается, что жертв среди населения удалось избежать.

Напомним, ранее мы писали о крупном пожаре в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеш. Тогда погибли как минимум семь человек, еще около 50 были госпитализированы.

Видео: Reuters

А ранее в этом месяце произошел пожар в европейском районе Стамбула – Бейоглу. Жертвами возгорания стали не менее четырех человек.

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