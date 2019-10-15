Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Мощный тайфун в Японии: страна осталась без водоснабжения

15 октября, 13:44

Не менее 10 человек числятся пропавшими без вести, более 200 пострадали

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, увеличилось до 72 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее мы писали о 66 погибших в результате обрушения стихии.

Еще не менее 10 человек числятся пропавшими без вести, более 200 пострадали. Наибольший урон был нанесен северо-востоку Японии и соседней с Токио префектуре Канагава.

Реклама

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в районах, подвергшихся воздействию стихии, продолжается процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тысяч человек, включая бойцов Сил самообороны. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тысяч квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тысячах по всей стране нет водоснабжения.

В тренде
ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии в субботу. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония стихия тайфун непогода погибшие пострадавшие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видеоДругие страны
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300Другие страны
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планетыFun
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Израиль захотел подписать
Израиль захотел подписать "историческое соглашение" с арабскими странамиДругие страны

Новости партнеров

Loading...