Мощный торнадо обрушился на Канаду: фото и видео

Вблизи Оттавы в Канаде в пятницу, 21 сентября, пронесся мощный торнадо, в результате чего пострадали около 30 человек, пять из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает веб-сайт канадской газеты "The Globe and Mail".

Порывы ветра достигали скорости 190 км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в восьми километрах от Оттавы.

Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тысяч человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.

Take a look at the severe damage in the Mont-Bleu area of Gatineau.



