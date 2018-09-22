Мощный торнадо обрушился на Канаду: фото и видео

Сегодня, 12:17

Порывы ветра достигали скорости 190 км/час


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Вблизи Оттавы в Канаде в пятницу, 21 сентября, пронесся мощный торнадо, в результате чего пострадали около 30 человек, пять из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает веб-сайт канадской газеты "The Globe and Mail".

Порывы ветра достигали скорости 190 км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в восьми километрах от Оттавы.

Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тысяч человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.

Напомним, в результате удара тропического урагана "Флоренс" по американскому побережью число жертв в штатах Северная и Южная Каролина увеличилось до 35 человек. Прибрежный город Уилмингтон практически ушел под воду.

Ранее сообщалось, что торнадо пронеслись по территории нескольких небольших городов штата Техас, там подтверждена гибель четырех человек.

Также несколько месяцев назад три разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США. Ураганный ветер и наводнения привели к смерти четырех человек в штатах Кентукки и Арканзас,
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