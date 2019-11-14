Мощный торнадо потряс восток ЮАР: трое погибли, десятки – ранены (видео)

Стихия вырывала деревья с корнями и срывала крыши с домов

Вырывал деревья с корнями и срывал крыши домов, словно они игрушечные. Мощный торнадо наделал беды в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР. Погибли трое человек, десятки травмированы. У раненых отрывало руки и ноги. Повреждены линии электропередач и прекращено энергоснабжение. В пострадавшие районы направили спасателей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, на Таиланд обрушился необычный торнадо. Круговорот поднимал в воздух куски крыш, переворачивал машины и ломал дорожные знаки. Очевидцам удалось снять вихрь вблизи, чудом избежав травм. После бури в районе начался ливень.

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В сентябре 2019 года стихия ударила по США. Последствия урагана "Дориан" оказались разрушительными – несколько торнадо разрушили домав штатах Северная Каролина и Южная Каролина.

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До этого тот же ураган "Дориан" унес жизни 20 человек на Багамских островах, где в целом около 13 тысяч строений было повреждено или разрушено. Остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%.

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