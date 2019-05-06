Мрачный субботник на Эвересте: с горы убрали 3 тонны мусора и трупы

Активисты планируют собрать за 45 дней 10 тонн различного хлама, оставленного альпинистами

Фото: Pixabay

На наивысшей точке планеты, горе Эверест в Гималаях, которую в прошлом году покорил львовянин Роман Городечный, уже две недели длятся уборочные работы, участники которых собрали несколько тонн мусора.

В акции принимают участие 14 человек. За время своей работы они убрали с горы три тонны мусора, включая пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение.

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Климатические изменения способствуют и неожиданным открытиям – тающий снег открывает миру все новые тела погибших альпинистов. На данный момент экоактивисты обнаружили четыре тела погибших.

С 1922 года, когда была зафиксирована первая смерть при восхождении на вершину, на горе скончались при разных обстоятельствах более 200 человек, большая часть из которых так и остаются на Джомолунгме.

Собранный мусор им помогает убирать вертолет. В целом, они планируют продолжать свою акцию 45 дней, за которые собираются собрать 10 тонн отходов.

Напомним, что 5 мая стало известно о гибели украинского альпиниста на другой вершине. Мужчина 1985 года рождения скончался при попытке покорить наивысшую точку Европы – гору Эльбрус на Кавказе.э

Мы также писали, что осенью о гибели восьми альпинистов при восхождении на 7193-метровый пик Гурджа Химал в Гималаях. Среди жертв оказались граждане Южной Кореи и местные проводники. Подробнее в случившемся смотрите в видеосюжете:

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