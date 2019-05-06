Мрачный субботник на Эвересте: с горы убрали 3 тонны мусора и трупы
Активисты планируют собрать за 45 дней 10 тонн различного хлама, оставленного альпинистами
На наивысшей точке планеты, горе Эверест в Гималаях, которую в прошлом году покорил львовянин Роман Городечный, уже две недели длятся уборочные работы, участники которых собрали несколько тонн мусора.
В акции принимают участие 14 человек. За время своей работы они убрали с горы три тонны мусора, включая пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение.
Климатические изменения способствуют и неожиданным открытиям – тающий снег открывает миру все новые тела погибших альпинистов. На данный момент экоактивисты обнаружили четыре тела погибших.
С 1922 года, когда была зафиксирована первая смерть при восхождении на вершину, на горе скончались при разных обстоятельствах более 200 человек, большая часть из которых так и остаются на Джомолунгме.
Собранный мусор им помогает убирать вертолет. В целом, они планируют продолжать свою акцию 45 дней, за которые собираются собрать 10 тонн отходов.
Напомним, что 5 мая стало известно о гибели украинского альпиниста на другой вершине. Мужчина 1985 года рождения скончался при попытке покорить наивысшую точку Европы – гору Эльбрус на Кавказе.э
Мы также писали, что осенью о гибели восьми альпинистов при восхождении на 7193-метровый пик Гурджа Химал в Гималаях. Среди жертв оказались граждане Южной Кореи и местные проводники. Подробнее в случившемся смотрите в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Мрачный субботник на Эвересте: с горы убрали 3 тонны мусора и трупы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские альпинисты покорили Эверест, но застряли на спуске
Ожидается, что 16 мая с самого утра за ними прилетит вертолет
Первая украинка на Эвересте Ирина Галай: "Трупы? Это антураж главной вершины мира"
Знаменитая украинская альпинистка рассказала нам о замерзающем на Эвересте чае, сотнях "женихов" в базовом лагере и миллионерах на вершине
Пожилая украинка намерена встретить 80-летний юбилей на вершине Килиманджаро
Пока наивысшее достижение жительницы Миргорода Анастасии Дойниковой – покорение горы Эльбрус