Мужчина с ножом атаковал резиденцию посла Ирана в Вене

В столице Австрии Вене 26-летний мужчина был застрелен у резиденции иранского посла в Вене в воскресенье, 11 марта, вечером после того, как он набросился на охранника ножом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Нападавший "умер на месте" после того, как солдат открыл огонь, сообщил пресс-секретарь полиции Харальд Соэрос, добавив, что нападение произошло незадолго до полуночи по местному времени. Солдат, который стоял на страже возле здания, получил ранение в плечо, но сумел защититься.

"Сначала он использовал перечный спрей против нападавшего, а затем открыл огонь на поражение. Он выстрелил в нападавшего по крайней мере четыре раза", – сказал Соэрос.

По словам полиции, охранник "действовал в рамках правил". Такой точки зрения придерживается и представитель министерства обороны. Чиновник добавил, что солдат из Тирольского региона Австрии, госпитализирован.

По словам полиции, мотив нападения еще неизвестен. Полиция усилила охрану вокруг всех дипломатических миссий в городе.

Напомним, в среду вечером, 7 марта, в Вене неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом попытался напасть на студентов одного из колледжей в Амстердаме, Нидерланды. Однако он не ожидал, что ученики заведения смогут дать ему отпор самостоятельно.