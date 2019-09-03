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Мужчина с ножом напал на школу в Китае: 8 детей погибли

3 сентября, 13:33

Среди жертв - дети в возрасте от 6 до 13 лет

/ Фото: AFP

Спустя менее полугода после вооруженной атаки на начальную школу в центре Китая, в провинции Хубей произошел аналогичный случай.

Как сообщает South China Morning Post, утром 2 сентября в одну из школ города Байянпин ворвался мужчина с ножом и напал на детей.

В результате пострадали десять школьников в возрасте 6-13 лет, из которых восемь скончались после госпитализации. Еще двоим выжившим оказывают необходимую помощь.

Прибывшие полицейские задержали преступника на месте преступления. Им оказался 40-летний местный житель по имени Ю. Сейчас он находится под стражей.

Местные СМИ пишут, что злоумышленника ранее судили за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Более подробной информации, в частности, о его мотивах пока что не поступало.

Напомним, ранее в этом году в китайской провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу в городе Цзиань. Нападавшего задержали полицейские и свидетели инцидента, а 11 пострадавших отправили в больницу.

Кроме того, в мае мужчина атаковал людей на рынке в китайском Хуэйчжоу, ранив восемь человек – он просто зашел в одну из лавок на рынке и неожиданно начал наносить удары окружающим, после чего попытался сбежать.

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Китай школа нападение поножовщина

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