После бойни в Беларуси массово увольняются милиционеры

Решение одного и сотрудников белорусского ОМОН снять шлем и перейти на сторону протестующих спровоцировало увольнение по собственному желанию нескольких других служащих правоохранительных органов Беларуси.

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Сейчас известно как минимум о двух сотрудниках белорусского МВД, которые таким образом выразили свой протест против насилия на участниками акций.

В частности о сложении полномочий заявили в соцсетях капитан МВД Егор Емельянов и старший сержант Виктор Шаркович, сообщив об этом на собственных страницах в соцсетях. Первый признался, что прослужил в органах 17 лет, а второй – 7 лет.

Пользователи соцсетей встретили этот поступок с уважением, назвав их "героями" и "настоящими мужчинами".

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Кроме того, бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОН в том, что они бьются "не за ту сторону".

По его словам, уволившихся из милиции из-за насилия над демонстрантами, гораздо больше.

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Напомним, по окончании выборов президента Беларусь охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Количество задержанных измеряется тысячами, официально подтверждена гибель одного демонстранта.

Тем временем ЦИК сообщил о победе действующего президента Александра Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская отказалась признавать результаты голосования, но потом неожиданно сбежала из страны.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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