"Мы выигрываем войну": в Австралии страусам запретили заходить в отель

Владельцы одного из отелей в Австралии приняли решение запретить вход двум эму, "наказав" их таким образом за дебош.

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Об этом сообщает ABC.

Изначально страусы Кевин и Кэрол считались достопримечательностью городка Ярака в австралийской штате Квинсленд, где они вылупились и прожили всю жизнь.

Однако владельцу единственного местного отеля Yaraka Крису Гимблетту надоело, что птицы крадут у его постояльцев еду, напитки и ключи от машины, а также испражняются в помещении. При этом их помет очень вонючий.

Из-за этого он натянул при входе на крыльцо веревку, после чего Кевин и Кэрол перестали заходить.

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"Они по-прежнему топчутся у каждого входа в надежде, что им удастся проникнуть внутрь, когда кто-нибудь откроет. Но пока что мы выигрываем войну", – отметил Гимблетт.

В прошлом году "Сегодня" побывали в Австралии и познакомились с эму и другими необычными представителями австралийской фауны. Больше об этом смотрите в видеосюжете:

А в этом году в Житомирской области сняли забавное видео в городке Андрушевка – на ролик попал страус, бегущий рядом с велосипедистом.

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