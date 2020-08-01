"Мы выигрываем войну": в Австралии страусам запретили заходить в отель

Владельцы одного из отелей в Австралии приняли решение запретить вход двум эму, "наказав" их таким образом за дебош.
Об этом сообщает ABC.
Изначально страусы Кевин и Кэрол считались достопримечательностью городка Ярака в австралийской штате Квинсленд, где они вылупились и прожили всю жизнь.
Однако владельцу единственного местного отеля Yaraka Крису Гимблетту надоело, что птицы крадут у его постояльцев еду, напитки и ключи от машины, а также испражняются в помещении. При этом их помет очень вонючий.
Из-за этого он натянул при входе на крыльцо веревку, после чего Кевин и Кэрол перестали заходить.
"Они по-прежнему топчутся у каждого входа в надежде, что им удастся проникнуть внутрь, когда кто-нибудь откроет. Но пока что мы выигрываем войну", – отметил Гимблетт.
В прошлом году "Сегодня" побывали в Австралии и познакомились с эму и другими необычными представителями австралийской фауны. Больше об этом смотрите в видеосюжете:
А в этом году в Житомирской области сняли забавное видео в городке Андрушевка – на ролик попал страус, бегущий рядом с велосипедистом.
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