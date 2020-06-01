"Мы знаем, откуда ветры дуют": Лукашенко заявил, что в Беларуси готовят Майдан

Власти Беларуси не допустят дестабилизации в стране в преддверии президентских выборов. Об этом на встрече с главой Комитета государственной безопасности республики Валерием Вакульчиком заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам", - сказал он.

Александр Лукашенко также заявил, что Майдана в Беларуси не будет.

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"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит... , что Майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине

Как известно, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко в шестой раз идет в президенты.

О том, что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

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