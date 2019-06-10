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На Балтике стартовали масштабные учения стран НАТО

10 июня, 08:37

В рамках Baltops 2019 планируется проведение десантных операций и отработка операций по противовоздушной обороне

Фото DW
Фото DW.

В военно-морских учениях Baltops 2019 примут участие 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тысячи военнослужащих из 18 стран НАТО и партнеров Альянса, передает DW.

В акватории Балтийского моря начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока, сообщили в Альянсе. В учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих.

"Балтийское море имеет важное стратегическое значение для Альянса. Baltops проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого-либо, однако, очевидно, что обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", – подчеркнула пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. С немецкого города Киль в море уже вышли первые десять боевых кораблей.

В рамках Baltops 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Нынешние учения станут первой проверкой готовности возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил в составе трех тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО и стран-партнеров.

С апреля в Балтийском море уже патрулируют корабли постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

Как мы уже писали, в Латвии 8 июня стартовали масштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк-2019"), в которых принимают участие около четырех тысяч военных из десяти стран и более тысячи единиц техники.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", — заявил пресс-офицер мотопехотной бригады Литовской армии Комантас Павиленис.

Также стало известно, что в маневрах, кроме литовских бойцов, принимают участие также представители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии.

Кроме того, в Крыму на полигоне "Опук" летчики отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны России проводят учения с использованием ракетного оружия

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Тег НАТО, учения, Балтика

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DW.com

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