На борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка
Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу
На борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане, обнаружили мертвого украинского моряка. Об этом сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль".
"Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших – 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один – 39-летний моряк из России", – сказано в сообщении.
Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу. По неподтвержденной информации, накануне они распивали спирт, который взяли в госпитале.
Gas Aegean шел из Франции в Восточную Индию, однако после того, как тела погибших обнаружили, танкер сменил курс и направился в Шри-Ланку.
Напомним, у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.
Жена одного из моряков рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым второго.
Позже стало известно, что тела двух украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, были доставлены в Украину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авария на эсминце в Южной Корее: пострадали моряки, погиб офицер
Один корейский военнослужащий погиб и еще несколько оказались в больнице из-за инцидента в городе Чинхэгу
23-летний моряк обнаружен застреленным на катере "Вышгород" в Одессе
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются
В Херсонской области задержали крымского моряка-дезертира
Дезертир пошел служить к оккупантам после захвата Крыма
В США умер моряк с легендарной фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер"
Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке