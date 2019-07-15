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На борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка

15 июля, 22:46

Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу

Фото: fleetmon.com
Фото: fleetmon.com.

На борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане, обнаружили мертвого украинского моряка. Об этом сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших – 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один – 39-летний моряк из России", – сказано в сообщении.

Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу. По неподтвержденной информации, накануне они распивали спирт, который взяли в госпитале.

Gas Aegean шел из Франции в Восточную Индию, однако после того, как тела погибших обнаружили, танкер сменил курс и направился в Шри-Ланку.

Напомним, у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга. 

Жена одного из моряков рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым второго.

Позже стало известно, что тела двух украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, были доставлены в Украину.

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Тег танкер, моряк, украинец, индийский океан

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