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На фабрике в Китае снова прогремел взрыв: есть погибшие

Сегодня, 10:09

Смертельная авария произошла на заводе по по производству минерала перлита на востоке КНР

Фото: AFP
На фабрике в Китае снова прогремел взрыв: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f24/15a/5c9f2415a5993.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f24/15a/5c9f2415a5993.jpg Другие страны Смертельная авария произошла на заводе по по производству минерала перлита на востоке КНР

Китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Ссылаясь на местные власти, агентство Xinhua сообщает о пяти погибших в результате случившегося.

Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы.

Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара.

Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу на прошлой неделе прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

Кроме того, мы писали о 22 погибших и еще таком же количестве пострадавших в результате взрыва в результате серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй.

Также сообщалось о серии взрывов в рядом с многоэтажным торговым центром Wanda Plaza на северо-востоке Китая.

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Тег Китай, взрыв, завод, взрыв газа

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