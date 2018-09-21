На Филиппинах из-за схода оползня погибли более 20 человек

В филиппинском городе Нага в провинции Себу в результате схода оползня погибли 22 человека. Об этом сообщают местные власти.

Причиной оползня стали ливневые дожди. Кроме того, непогода разрушила порядка 50 домов в городе. Спасти от последствий непогоды удалось девять человек, более тысячи местных жителей были эвакуированы из города.

Кроме того, по меньшей мере 81 человек погиб на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут". Судьба еще около 70 жителей остается неизвестной. Большинство жертв – более полусотни – приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон), где тайфун вызвал многочисленные сходы грунта в горной местности. Наибольшее число пропавших без вести приходится на муниципалитет Итогон (провинция Бенгет).

Напомним, 16 сентября, "Мангхут" обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В КНР жертвами непогоды стали пять человек, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Прямой экономический ущерб от удара стихии в пострадавших районах Китая достиг 5,2 млрд юаней (764 млн долларов).