Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

На Филиппинах сорвался в овраг автомобиль, перевозивший пострадавших от тайфуна

1 ноября, 16:44

У автомобиля выключился двигатель и отказали тормоза

Выключился двигатель и отказали тормоза – трагическая автокатастрофа произошла на Филиппинах. Погибли 19 человек, еще 22 – ранены. Автомобиль, перевозивший пострадавших от тайфуна жителей провинции Кагаян, упал в 20 метровый овраг. Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Напомним, что ранее в результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали. По данным службы, очаг стихии залегал на глубине около 50 км. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее города Давао (население – более 1,6 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Реклама

Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением — страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

В тренде
12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском
Фото: Шеметов Максим

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. Очаг стихии залегал на глубине 8 км. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП Филиппины овраг

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Компания в Китае удочерила панду: видео
Компания в Китае удочерила панду: видеоДругие страны
В Турции сообщили неприятную новость для туристов
В Турции сообщили неприятную новость для туристовTravel
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...