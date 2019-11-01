На Филиппинах сорвался в овраг автомобиль, перевозивший пострадавших от тайфуна

Выключился двигатель и отказали тормоза – трагическая автокатастрофа произошла на Филиппинах. Погибли 19 человек, еще 22 – ранены. Автомобиль, перевозивший пострадавших от тайфуна жителей провинции Кагаян, упал в 20 метровый овраг. Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Напомним, что ранее в результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали. По данным службы, очаг стихии залегал на глубине около 50 км. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее города Давао (население – более 1,6 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Реклама

Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением — страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

В тренде 12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. Очаг стихии залегал на глубине 8 км. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама