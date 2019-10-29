Мощное землетрясение произошло на Филиппинах: есть ли угроза цунами

По данным службы, очаг стихии залегал на глубине около 50 км

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник, 29 октября, на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США, сообщают местные СМИ.

По данным службы, очаг стихии залегал на глубине около 50 км. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее города Давао (население – более 1,6 млн человек), расположенного на острове Минданао.

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Информация о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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